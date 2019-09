Βιτριολική απάντηση Τσακαλώτου – Αχτσιόγλου για τα syrizonomics

Το καυστικό χιούμορ του επιστρατεύει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για να απαντήσει στις επισημάνσεις και τα ειρωνικά σχόλια κυβερνητικών πηγών για τα «syrizonomics», όπως χαρακτήρισαν κάποιες από τις θέσεις για την οικονομία και την ανάπτυξη που εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ.

«Αυτό που δεν κατάφεραν να λύσουν οι μεγάλοι δάσκαλοι της οικονομικής θεωρίας, όσοι έσπαγαν (ματαίως και επί αιώνες) το κεφάλι τους για να βρουν ένα τρόπο να ανακουφίσουν τον πλανήτη από τη φτώχεια το έλυσε με μια απλή σκέψη ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτα αυξάνεις τους μισθούς και μετά έρχεται η ανάπτυξη. Η ακριβής διατύπωση είναι η εξής: ‘Στο δικό μας μοντέλο δεν είναι η ανάπτυξη προϋπόθεση για την αύξηση των μισθών αλλά η αύξηση των μισθών προϋπόθεση για την ανάπτυξη’» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι κυβερνητικές πηγές.

Τσακαλώτος: Η απέχθεια της ΝΔ τους για τους μισθούς των εργαζομένων

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου που επικαλέστηκε μέχρι και ρητό της γιαγιά του: «η κακία παλεύεται, η βλακεία πάλι όχι».

Ο κ. Τσακαλώτος με ανάρτησή του στο facebook, στο οποίο είναι πολύ δραστήριος τελευταία, επικαλείται ακόμη τη διεθνή βιβλιογραφία για να αποδείξει πώς οι υψηλότεροι μισθοί μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στην πραγματική οικονομία.

Ειδικότερα, ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει:

«Non Paper της ΝΔ που εκδηλώνει την απέχθειά τους για τους μισθούς των εργαζομένων.

The eyes are open, the mouth moves, but Mr Brain has long since departed, hasn’t he Percy? (Rowan Atkinson – Μαύρη Οχιά).

Όπως έλεγε η γιαγιά μου στη Θεσσαλονίκη η κακία παλεύεται, η βλακεία όχι. Θα πρόσθετα το ίδιο ισχύει και για την άγνοια.

Απο την δεκαετία του 1980 που ο George Akerlof και ο Joseph Stiglitz (και οι 2 νομπελίστες) γράφανε για τα efficiency wages ξέρουμε για ποιο λόγο μπορούν να λειτουργήσουν θετικά οι υψηλότεροι μισθοί στην πραγματική οικονομία.

Όχι μόνο μακροοικονομικά αλλά κυρίως μικροοικονομικά, ως κίνητρο για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες να αυξήσουν την παραγωγικότητα με επενδύσεις.

Συστήνω στους οικονομολόγους της ΝΔ να διαβάσουν τη σχετική βιβλιογραφία που μπορούν να τη δουν στο τελευταίο βιβλίο του David Blanchflower (Not Working: Where Have All The Good Jobs Gone?, Princeton University Press, 2019) το οποίο αναλύει τη θεωρία και σύγχρονη εμπειρία στις οικονομίες του ΟΟΣΑ με στάσιμους μισθούς και άθλιες θέσεις εργασίας.

Μάλλον δεν πρόλαβαν να το διαβάσουν ούτε στη Ζιμπάμπουε (στην οποία αναφέρεται η ΝΔ) ούτε στο Μοσχατο. It’s never too late».

Δηκτικό και ειρωνικό προς την ΝΔ ήταν και το σχόλιο της πρώην υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, που επίσης κατηγορεί τους ενοίκους του Μαξίμου ότι δεν μελετούν τη διεθνή βιβλιογραφία και τις σχολές σύγχρονης οικονομικής σκέψης.

Όπως δήλωσε η κυρία Αχτσιόγλου, «διαβάζω ότι η κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα ενοχλήθηκαν από τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η αύξηση των μισθών είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη.»

» Φαντάζομαι ότι οι ίδιοι την περίοδο 2010-2014 θα έβγαζαν non paper για το πώς η μείωση μισθών δεν σχετίζεται με την ύφεση και την ανεργία του 28%.»

» Επίσης, προφανώς κατά τους ίδιους, για την κρίση έφταιγαν οι εργαζόμενοι που ζούσαν πάνω από τις δυνατότητές τους, ο υποκατώτατος μισθός τους ήταν σωτηρία και η αύξηση του κατώτατου μισθού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν τρικλοποδιά στην οικονομία και παράγοντας ανεργίας.»

» Α! Και για τη νέα υφεσιακή κρίση που μαίνεται πάνω από την Ευρώπη, προφανώς φταίνε οι παχυλοί μισθοί των Γερμανών μισθωτών.»

» Υ.Γ.: Πάντως, η μακρά συζήτηση των οικονομολόγων για το wageledgrowth δεν πρέπει να έχει απασχολήσει τους σημερινούς ενοίκους του Μαξίμου.»