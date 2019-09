Μουντομπάσκετ : Άλλη κλάση η Σερβία, «πάτησε» και την Ιταλία

Η Σερβία επικράτησε εύκολα και της Ιταλίας με 92-77, με εκπληκτικό κατά διαστήματα μπάσκετ, και την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει το Πουέρτο Ρίκο για τη δεύτερη φάση του τουρνουά.

Οι Ιταλοί στηρίχθηκαν στις ατομικές ενέργειες, όπως δείχνουν και οι μόλις 11 ασίστ, και μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί, αλλά όταν η Σερβία «πάτησε το γκάζι» δεν είχαν αντίδραση.

Για τους Σέρβους ξεχώρισε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 31 πόντους και 6/11 τρίποντα.15 πόντους είχε ο Γιόκιτς,12 ο Ραντούλιτσα και 11 ο Γιόβιτς.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι με 26 πόντους ξεχώρισε από την Ιταλία, ενώ Μπείνέλι με 15 και Χάκετ με 13 έδωσαν κάποιες βοήθειες.

Στο τέλος, και ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί, απειλήθηκε καβγάς μεταξύ Χάκετ και Γιόκιτς αλλά με την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων το θέμα τελείωσε.

.@LeaderOfHorde takes it away and gets it ahead to Vladimir Lucic for the dunk as @KSSrbije 🇷🇸 are running away with it! 💪

🎥 https://t.co/U6RPjx3FuZ #ITASRB #SrbijaGotGame @SkySport pic.twitter.com/qbKn7WwovT

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 4, 2019