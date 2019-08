Μπάγερν : Για… πάντα στο Μόναχο ο Λεβαντόφσκι

Η Μπάγερν Μονάχου «έδεσε» τον διεθνή Πολωνό επιθετικό Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι νταμπλούχοι Γερμανίας ανακοίνωσαν επίσημα την Πέμπτη (29/8) πως ο τρίτος σκόρερ στην Ιστορία της ομάδας, πίσω από τους Ρουμενίγκε και Γκερτ Μίλερ, θα παραμείνει κάτοικος Μονάχου.

Ο πολύπειρος φορ ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2023 με την ομάδα του Νίκο Κόβατς.

Ο 31χρονος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2014 από την Ντόρτμουντ και σε 246 συμμετοχές έχει πετύχει 197 γκολ και έχει μοιράσει 47 ασίστ.

Δείτε το σχετικό tweet:

BREAKING 📰 #LewanGOALski is staying 😍@lewy_official has agreed to extend his contract with #FCBayern until 2023 ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/YjrOFsL0Yj

— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 29, 2019