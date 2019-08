Μπόρις Τζόνσον: Ο Cowboy της Downing Street στο Παρίσι

Τον έχουν αποκαλέσει από «κλόουν» μέχρι… «άξεστο» και όχι άδικα όπως όλα δείχνουν!

Ο λόγος για τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έκανε και πάλι το γύρο του διαδικτύου και όχι για καλό λόγο, όπως μια θετική εξέλιξη στις συνομιλίες για το Brexit.

Αντιθέτως, ο λόγος είναι μια εικόνα κατά την πολύ κρίσιμη συνάντηση του Μανουέλ Μακρόν με τον Μπόρις Τζόνσον.

Ο λόγος που η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί τόσο πολύ είναι διότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης και ενώ η βρετανία αναφορικά με το Brexit βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, ο βρετανός πρωθυπουργός εικονίζεται να συνομιλεί χαριεντιζόμενος με τον Γάλλο πρόεδρο.

Μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτό, έχει βάλει το πόδι του πάνω στο τραπεζάκι που έχουν ανάμεσά τους οι δύο ηγέτες.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί πως η γλώσσα του σώματος μαρτυρά ότι ο γάλλος πρόεδρος είναι ενοχλημένος και αμήχανος από τον τρόπο που στέκεται απέναντί του ο Μπόρις Τζόνσον.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4

— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019