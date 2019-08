Υμηττός πυρκαγιά: Ο αγώνας των πυροσβεστών

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 3.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και που πλέον δεν έχει ενεργό μέτωπο αλλά μόνο διάσπαρτες εστίες για την αντιμετώπιση των οποίων συνεχίζονται οι ρίψεις νερού από εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις.

Η φωτιά στον Υμηττό ξεκίνησε από άγνωστη έως τώρα αιτία τους πρόποδες του βουνού στην Παιανία, στην οδό Σερρών και έφτασε στην κορυφογραμμή του βουνού προς Καισαριανή, στις κεραίες, ενώ υπήρξαν καταγγελίες κατοίκων για εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να πιστοποιούν εμπρησμό.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη από τη πρώτη στιγμή ώστε η φωτιά να μην περάσει στο δάσος της Καισαριανής.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχθηκαν 141 πυροσβέστες με 46 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν τις ρίψεις πέντε αεροπλάνα, πέντε ελικόπτερα, 1 ελικόπτερο ως συντονιστικό και δύο ελικόπτερα του Στρατού.

«Ηταν ένα τεράστιο μέτωπο με 20 μέτρα φλόγα, περίπου στα 40 μέτρα από κατοικίες στην Παιανία. Εξαπλώθηκε σχετικά γρήγορα λόγω των ανέμων και έφτασε στην κορυφογραμμή. Η κινητοποίηση ήταν νομίζω ακαριαία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ανταποκρίθηκαν» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ πρόσθεσε:

«Ετοιμαστήκαμε για τα χειρότερα, στεγανοποιήσαμε την Κατεχάκη, τρέξαμε προσομοίωση που αφορούσε την ένταση του ανέμου ενημερώθηκαν όλοι οι δήμοι, ενεργοποιήσαμε προληπτικά πρωτόκολλα απομάκρυνσης των κατοίκων που δεν χρειάστηκε να εφαρμόσουμε η κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων ήταν υποδειγματική».

Wildfires spread quickly overnight in a suburb of Athens in Greece, before more than 100 firefighters rushed in to keep the blaze under control.

