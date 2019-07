Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού συνετρίβη το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή China Lake της Καλιφόρνια.

Άγνωστη παραμένει προς το παρόν η μοίρα του πιλότου.

At approximately 10:00 a.m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL. Search-and-rescue efforts are underway.

