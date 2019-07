Οργιάζει το Twitter με τον «Νεκρό Ερντογάν» – Βροχή τα σχόλια

Ο «Νεκρός Ερντογάν», βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων hashtags στο Τwitter. Aυτό συμβαίνει εξαιτίας ψεύτικων φημών που κυκλοφόρησαν στο internet από αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι ο Τούρκος πρόεδρος πέθανε ξαφνικά από ανακοπή. Τα social media «πέθαναν» τον Ερντογάν λίγα 24ωρα από την επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία.

Η φήμη διαψεύστηκε από το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Arab Turk, το οποίο επικαλέστηκε πηγή της τουρκικής προεδρίας. Η ίδια πηγή απέδωσε τη διασπορά της ψευδούς είδησης, σε αραβικά μέσα ενημέρωσης. Επεσήμανε μάλιστα ότι ο Τούρκος πρόεδρος χαίρει άκρας υγείας.

Την ίδια ώρα οι χρήστες δημιουργούν hashtags όπως #Erdogandied και #Erdoganheartattack και πλημμυρίζουν το διαδίκτυο με χιούμορ. Την «είδηση» σχολίασε στο twitter και ο παίκτης των Σέλτικς Ενές Καντέρ, γράφοντας : «Δεν μπορεί να έπαθε καρδιά, γιατί δεν έχει!»

Διαβάστε τα σχόλια των χρηστών:

#Erdogan has super-natural powers.

Now is dead, but probably he will decide to resurrect. 🖐️

— Δημήτρης Βουζουναράς (@dbaznr) July 23, 2019