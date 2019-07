Παγκόσμιο 2019 : Δεν πάει στην Κίνα με τις ΗΠΑ ούτε ο Χάρντεν

Η αρχή έγινε με τις απώλειες των τραυματιών Κλέι Τόμπσον και Κέβιν Ντουράντ. Μετά ακολούθησαν τα «όχι» των ΛεΜπρον Τζέιμς, Στεφ Κάρι, Καουάι Λέοναρντ, Πολ Τζορτζ και Άντονι Ντέιβις. Τελευταίος (μέχρι τον επόμενο) κλείνει την πόρτα της Εθνικής των ΗΠΑ ο Τζέιμς Χάρντεν.

Άπαντες ήλπιζαν πως ο ηγέτης των Χιούστον Ρόκετς μετά από μια εξωγήινη επιθετικά χρονιά, θα συνέδραμε και στην ομάδα που θέλει να στήσει ο Γκρεγκ Πόποβιτς για να κατακτήσουν οι ΗΠΑ το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ που θα φιλοξενηθεί στην Κίνα.

Οι ελπίδες αυτές όμως διαψεύσθηκαν από τον ίδιο τον παίκτη ο οποίος σύμφωνα με τον Τζόναθαν Φέιγκεν, δεν θα ακολουθήσει τη εθνική ομάδα της πατρίδας του, θέλοντας να επικεντρωθεί στο νέο ξεκίνημά των Ρόκετς που πήραν τον Ράσελ Γουέστμπρουκ και θέλουν επιτέλους να αποτελέσουν ισότιμο contender για τον τίτλο του ΝΒΑ.

Ο Χάρντεν μάλιστα φέρεται να συνομίλησε και με τον Πόποβιτς ενημερώνοντάς τον προσωπικά, με τον… Σοφό του ΝΒΑ, να καλείται να διαχειριστεί τη συνεχή απώλεια superstar από το ρόστερ που σχεδιάζει.

Ωστόσο υπάρχει ακόμα… άπλετο ταλέντο στην προεπιλογή της Team USA και στις 17 Αυγούστου, όταν και θα ανακοινωθεί η 12άδα του «Pope», σίγουρα θα έχει μια σύνθεση που θα στοχεύει αποκλειστικά την κορυφή.

James Harden said he will not be with the USA Basketball team this summer to prepare for changes with Rockets. Said already spoke with Gregg Popovich.

— Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) July 19, 2019