Προανήγγειλε τη νέα φανέλα του ο Ολυμπιακός

Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με την τελευταία ανάρτησή της στο twitter με την οποία προαναγγέλλει επί της ουσίας την άφιξη της νέας φανέλας της ομάδας, πάντα με τη συνεργασία της Adidas.

Η παρουσίαση της εμφάνισης των Πειραιωτών θα πραγματοποιηθεί λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο φιλικό με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Καραϊσκάκη, μέσα από τα social media του συλλόγου.

«Βαμμένη στα ερυθρόλευκα και το σήμα πάντα στην καρδιά! Έρχεται. Ετοιμαστείτε», αναφέρει ο Ολυμπιακός μέσω Twitter.

Βαμμένη στα ερυθρόλευκα και το σήμα πάντα στην καρδιά! Έρχεται. Ετοιμαστείτε. / Covered in red and white and the badge always covering the heart! It’s coming. Get ready.

