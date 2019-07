UEFA : Ευχήθηκε στον Γιαννακόπουλο με την γκολάρα του 1997

Ο πάλαι ποτέ άσος του Ολυμπιακού, Στέλιος Γιαννακόπουλος, έχει σήμερα (12/07) τα 45a γενέθλιά του και η UEFA επέλεξε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να του ευχηθεί!

Συγκεκριμένα μέσω του επίσημου λογαριασμού του Champions League στο twitter και ενός βίντεο με το σπουδαίο γκολ του Έλληνα μεσοεπιθετικού στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Πόρτο στο πλαίσιο των ομίλων της σεζόν 1997/98.

Το τέρμα του Stelios είχε ψηφιστεί ως το καλύτερο εκείνη την σεζόν στο Champions League, ενώ συμπεριλήφθηκε και στα 60 κορυφαία της διοργάνωσης σε ψηφοφορία που διεξήχθη για τα 20 χρόνια της διοργάνωσης!

Δείτε το σχετικό ποστ:

There’s only one way to celebrate Stelios Giannakopoulos’ birthday! 🚀🥰#UCL | @olympiacos_org pic.twitter.com/5VShdy5KWD

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 12, 2019