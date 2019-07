Μπαρτσελόνα: Πυροδότησε τη «βόμβα» Γκριεζμάν, 800 εκατ. η ρήτρα του!

Τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ του καλοκαιριού έβαλε η Μπαρτσελόνα πυροδοτώντας τη «βόμβα» Γκριεζμάν!

Ο γάλλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2025 με τη συμφωνία να προβλέπει και το εξωπραγματικό buy out των 800 εκατομμυρίων ευρώ!

Οι Καταλανοί από την πλευρά τους πλήρωσαν τη ρήτρα των 120 εκατ. για να σπάσουν το συμβόλαιο Αντουάν Γκριεζμάν με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Γκριεζμάν είχε ζητήσει να αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος» και είχε απειλήσει να μην κατέβει ούτε στις προπονήσεις για να πάρει την μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα. Ο Γάλλος αγωνίστηκε πέντε σεζόν με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έχονυτας 256 εμφανίσεις, 129 γκολ, 46 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και τους τίτλους του Europa League, του Ευρωπαϊκού και του Ισπανικού Super Cup.

Δείτε την ανάρτηση της Μπαρτσελόνα για τον Γκριεζμάν:

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

🔵🔴

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019