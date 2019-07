Ολυμπιακός : Το ποστ του Σουντανί για την επιστροφή του στη δράση

Ο Σουντανί πέρασε μια δύσκολη περίοδο μιας και τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί τους τελευταίους 8 μήνες.

Τα χειρότερα όμως για τον παίκτη του Ολυμπιακού φαίνεται πως αποτελούν παρελθόν, αφού υγιής πλέον, μπήκε για τα καλά στις προπονήσεις των ερυθρόλευκων και έκανε και το ντεμπούτο του σε φιλικό, στη δύσκολη αναμέτρηση κόντρα στο Αμβούργο, μπαίνοντας ως αλλαγή.

Ο ερυθρόλευκος εξτρέμ δεν έκρυψε τη χαρά του και θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά του για την επιστροφή σε αγωνιστικές υποχρεώσεις με μια ανάρτησή στο twitter.

Εκεί ανέβασε μια φωτογραφία του από το ματς γράφοντας σχετικά: «Χαρούμενος που επέστρεψα μετά από οκτώ μήνες».

After 8 months happy to come back 💪🏾🙏⚽️ @olympiacos_org pic.twitter.com/t244BNoULB

