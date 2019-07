Ολυμπιακός – Αμβούργο : Η 11αδα που επέλεξε ο Μαρτίνς

Το τελευταίο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να αντιμετωπίζει το Αμβούργο στις 19:00.

Λίγο πριν τις 18:00 ο Πορτογάλος τεχνικός ανακοίνωσε την ενδεκάδα των Πειραιωτών για την αναμέτρηση με την γερμανική ομάδα, με τον Λάζαρ Ραντζέλοβιτς να ξεκινάει για πρώτη φορά στη βασική 11άδα.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρι θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Γιάννη Μασούρα, Αβραάμ, Σεμέδο και Τσιμίκα στην τετράδα της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε τους Σουρλή, Ανδρούτσο Ραντζέλοβιτς και Φορτούνη, ενώ στην επίθεση θα βρίσκονται οι Σολδάνο και Ντουρμισάι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Μασούρας, Αβραάμ, Σεμέδο, Τσιμίκας, Σουρλής, Ανδρούτσος, Ραντζέλοβιτς, Φορτούνης, Σολδάνο, Ντουρμισάι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στo Αμβούργο! / The line-up for today’s friendly match against @HSV ! 🔴⚪️ #Οlympiacos #FriendlyMatch #OLYHSV #LineUp pic.twitter.com/Ijlnkrd2J0

