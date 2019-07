Wimbledon : Τρελαίνει τον πλανήτη η 15χρονη Γκοφ, στους «16» με επική ανατροπή

Έχει βαλθεί να τρελάνει όλο τον κόσμο η Κόρι Γκοφ! H 15χρονη τενίστρια μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησε με 2-1 σετ της πολύπειρης Πολόνα Χέρτσογκ και πήρε την πρόκριση για τον 4ο γύρο του Γουίμπλεντον.

Η Αμερικανίδα μάλιστα για να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τους «16» του τρίτου γκραντ σλαμ της φετινής σεζόν χρειάστηκε να κάνει μια επική ανατροπή, καθώς γύρισε το παιχνίδι, παρότι βρισκόταν κάτω με 1-0 σετ και 5-3 γκέιμ στο δεύτερο!

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έδειξε απίστευτη ωριμότητα, παρέμεινε ψύχραιμη και πήρε το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ με 9-7. Στο τρίτο έγινε μια πραγματική μάχη, με την Γκοφ να κάνει μπρέικ στο 6-5 και με 7-5 να παίρνει τη νίκη – πρόκριση.

Στον τέταρτο γύρο η Αμερικανίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει το πρώην Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Σιμόνα Χάλεπ, η οποία επικράτησε με 2-0 σετ της Αζαρένκα.

After an *impossibly* tense tie-break, Centre Court erupted… #Wimbledon pic.twitter.com/jPFDu2AhqT

The comeback kid – and then some! 👏

15-year-old @CocoGauff‘s irresistible run at #Wimbledon continues, rallying from a set down to defeat Polona Hercog 3-6, 7-6(7), 7-5 pic.twitter.com/bS79tUkMwG

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019