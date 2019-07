Ολυμπιακός : Τι περιμένει από τη διευρυμένη Euroleague ο Μπλατ

Για την καινούργια Ευρωλίγκα μίλησε ο Ντέιβιντ Μπλατ από την Βαρκελώνη όπου βρίσκεται στην συγκέντρωση των προπονητών της διοργάνωσης. Ο κόουτς του Ολυμπιακού τόνισε πως η αύξηση των ομάδων θα κάνει καλό στο προϊόν και ότι αναμένεται να δούμε όμορφο μπάσκετ.

Ο Ντέιβιντ Μπλατ μετέβη στην Βαρκελώνη για το μίτινγκ των προπονητών, από το οποίο έλειπε ο Αργύρης Πεδουλάκης.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε:

«Με 18 ομάδες στην Euroleague, περιμένουμε να δούμε ακόμα περισσότερους σπουδαίους παίκτες, περισσότερους καλούς προπονητές, μεγαλύτερη εμπειρία με διαφορετική κουλτούρα και διαφορετικές προσωπικότητες. Όπως πάντα, θα δούμε όμορφο μπάσκετ και διασκεδαστικό για τους φιλάθλους, πάθος και θα είναι πραγματικά μεγάλη εμπειρία».

Much more to see in the #EuroLeague this season!#GameON pic.twitter.com/aWGvG6RWVx

— EuroLeague (@EuroLeague) July 2, 2019