Γκάφα Τραμπ στο Twitter: Αποκάλεσε τον Κάρολο «Πρίγκιπα των Φαλαινών»

Αμέτρητα είναι τα λάθη του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, τα οποία φυσικά δεν έχουν μείνει απαρατήρητα από τα μέσα ενημέρωσης, και φυσικά το ίδιο ισχύει και για το σημερινό.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία και τη συνάντησή του με τον πρίγκιπα Κάρολο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ένα γράμμα, ένα «h», στη λέξη Wales (Ουαλία). Έτσι, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου απέκτησε τον πρωτοφανή τίτλο «Πρίγκιπας των Φαλαινών», καθώς whales στα αγγλικά σημαίνει «φάλαινες».

Ο Τραμπ διόρθωσε πολύ γρήγορα το λάθος του, ώστε να αποδώσει στον Κάρολο τον κανονικό τίτλο του, αυτόν του Πρίγκιπα της Ουαλίας. Όμως, το κακό είχε ήδη γίνει, καθώς το tweet του έκανε το γύρο του κόσμου.

Αν και διέγραψε την ανάρτηση, το αρχικό μήνυμα μάλλον δεν θα ξεχαστεί σύντομα.

«Μιλάω καθημερινά με «ξένες κυβερνήσεις». Μόλις συναντήθηκα με τη βασίλισσα της Αγγλίας, τον Πρίγκιπα των Φαλαινών, την πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Γάλλο πρόεδρο και τον Πολωνό πρόεδρο», έγραφε στο κείμενο αυτό ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019