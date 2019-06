Συντριβή ελικοπτέρου στο Μανχάταν – Επεσε πάνω σε κτίριο – Πληροφορίες για νεκρό

Ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στο Μανχάταν, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Tο ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στην 7η Λεωφόρο, στο κέντρο του Μανχάταν, όπως μεταδίδει το Reuters, ενώ διεθνή μέσα, όπως η Washington Post και το CBS News, κάνουν λόγο για έναν νεκρό, ο οποίος πιθανολογείται να είναι ο χειριστής του ελικοπτέρου.

“There may have been casualties involved in people in the helicopter,” says @NYGovCuomo, but “people in the building itself, nobody has been hurt.” https://t.co/koKWDnOfy8 pic.twitter.com/54Wzkmd1jt

— CBS News (@CBSNews) June 10, 2019