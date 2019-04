Ευρωλίγκα: «Κερδίστε μια υπογεγραμμένη φανέλα του Σπανούλη»

Την ευκαιρία να κερδίσουνε μια φανέλα του Βασίλη Σπανούλη, δίνει στους φίλους του μπάσκετ η Ευρωλίγκα. Μέσω ενός κουίζ που παραθέτει, η διοργανώτρια Αρχή καλεί τους οπαδούς να απαντήσουν και έτσι να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Να σημειώσουμε ότι η φανέλα που θα παραλάβει ο νικητής θα είναι υπογεγραμμένη από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Να θυμίσουμε ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση από την επόμενη σεζόν καθώς βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας μετά τον τραυματισμό που υπέστη.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της Ευρωλίγκας:

#TriviaTuesday

Enter below for the chance to win a signed Vassilis Spanoulis jersey!

👀 https://t.co/IQyEL94DKw pic.twitter.com/L2qpciiLb5

— EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2019