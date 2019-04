Ευρωκοινοβούλιο: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ΕΛΚ

Πρωτιά για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕPP) «βλέπει» το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τελευταίες προβλέψεις του για τις ευρωεκλογές, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Βάσει της πρόθεσης ψήφου στην ΕΕ των 28 στην κατανομή των 751 εδρών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η προβολή φέρνει πρώτο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) με 180 έδρες. Ακολουθούν οι Σοσιαλδημοκράτες (S&D) με 149 έδρες και η Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE) με 76 έδρες. Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) λαμβάνουν 66 έδρες. Από 62 έδρες συγκεντρώνουν η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας (ENF) και τα Άλλα Κόμματα.

Οι Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (Greens-EFA) λαμβάνουν 57 έδρες. Τις 46 έδρες φτάνει η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά – Βόρεια Πράσινη Αριστερά (GUE/NLG) και τις 45 έδρες η Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD).

Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι ίδιες προβλέψεις έδειξαν σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά σχεδόν 11 ποσοστιαίων μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ (34,6% έναντι 23,8%).