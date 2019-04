Το μήνυμα της ΠΑΕ, η αφιέρωση / αποθέωση στη Γιώτα και οι φόβοι…

Συγχαρητήρια ανακοίνωση για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος στο Βόλεϊ από το γυναικείο τμήμα του Ολυμπιακού εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Τα κορίτσια των Πειραιωτών επικράτησαν στον τελικό της διοργάνωσης με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας, παρά τον σοβαρό τραυματισμό της Γιώτα, και σήκωσαν το 9ο διαδοχικό κύπελλο της ιστορίας του τμήματος. Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία όλων των ομαδικών σπορ στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, το μήνυμα της ΠΑΕ ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Θρύλου για την κατάκτηση τoυ Κυπέλλου! / Congratulations to the Women’s Volleyball team of Olympiacos for winning the Greek cup! #olympiacos #volleyball #family #GreekCup Olympiacos SFP».

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ των Πειραιωτών έστειλε και ο οικονομικός αιμοδότης των ερασιτεχνικών ομάδων, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν τη μεγάλη επιτυχία στην Κατερίνα Γιώτα, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του 2ου σετ, ξέσπασε σε λυγμούς μόλις τελείωσε το παιχνίδι με τον Α.Ο. Θήρας.

Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι οι συμπαίκτριες της διεθνούς αθλήτριας έπεσαν όλες πάνω στη μεγάλη άτυχη του αγώνα (σ.σ. φόβοι για ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο), την αγκάλιασαν, τη φίλησαν και της αφιέρωσαν το Κύπελλο. Ενώ την ίδια στιγμή το «Γιώτα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα» ακουγόταν ρυθμικά στο κλειστό γήπεδο των Σερρών από τους οπαδούς των Πειραιωτών.