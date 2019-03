Ολυμπιακός : Το αναμενόμενο…. φατούρο για Ποκουσέφσκι

O Αλεξέι Ποκουσέφσκι έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στο ματς με τη Μπάγερν σε μια βραδιά που όπως είναι φυσικό θα του μείνει αξέχαστη, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία των Ερυθρόλευκων που αγωνίζεται στη Euroleague.

Ο νεαρός καλαθοσφαιριστής αγωνίστηκε για 51 δευτερόλεπτα στα οποία είχε 1π. με ½ βολές 0/1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, αλλά και μία ασίστ.

Μετά το τέλος του ματς ο Ποκουσέφσκι δέχθηκε τα συγχαρητήρια όλων των συμπαικτών του, αλλά και το καθιερωμένο… φατούρο!

Φυσικά ο ταλαντούχος γκαρντ δέχθηκε αδιαμαρτύρητα τη διαδικασία αυτή από την οποία περνούν όλοι οι νέοι καθώς αποτελεί ουσιαστικά το «βάπτισμα του πυρός».

Δείτε παρακάτω το βίντεο που ανέβασε η Ευρωλίγκα:

Aleksej Pokusevski gets his first EuroLeague point for @olympiacosbc

What the game is all about 🙏 Congratulations 👊#GameON pic.twitter.com/okaw5GyQUm

— EuroLeague (@EuroLeague) March 19, 2019