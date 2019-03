Έδειξε και ο Κριστιάνο τα… cojones του ως απάντηση στον Σιμεόνε

Υπερκάλυψε τη διαφορά του πρώτου αγώνα οδηγώντας τη Γιουβέντους στα προημιτελικά του Champions League και ακολούθως έκρινε ότι πρέπει να… ισοφαρίσει τις άσεμνες χειρονομίες απαντώντας στον Τσόλο Σιμεόνε!

Λίγο μετά το τέλος του ματς της Γιουβέντους με την Ατλέτικο όπου ο Πορτογάλος σταρ έκανε χατ τρικ και οδήγησε την ομάδα του σε μεγαλειώδη πρόκριση (3-0) θέλησε να πικάρει τον τεχνικό των «ροχιμπλάνκος» δείχνοντάς τα… στην κερκίδα!

Ο Πορτογάλος πανηγύρισε αλά Σιμεόνε (ο αργεντινός τεχνικός είχε τιμωρηθεί από την UEFA με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τη δική του άσεμνη χειρονομία στο πρώτο ματς των δύο ομάδων) δείχνοντας με έμφαση τα γεννητικά του όργανα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

