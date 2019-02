Πρώτη φετινή εμφάνιση για τον Μαυροπάνο! (pic)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέρασε αλλαγή στην θέση του Μουστάφι στην ήττα της Άρσεναλ με 3-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», πραγματοποιώντας έτσι την πρώτη του φετινή εμφάνιση με τους «κανονιέρηδες».

Ο Έλληνας αμυντικός είχε να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα των Λονδρέζων από τις 9 Μαϊου του 2018, όταν είχε αποβληθεί (απευθείας κόκκινη) στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λέστερ, ενώ αυτή ήταν η 4η συμμετοχή του νεαρού στόπερ με τη φανέλα της Άρσεναλ.

🔄 Our final change of the evening…

🔛 Mavropanos

↩️ @MustafiOfficial

🔵 3-1 🔴#MCIARS pic.twitter.com/xYRdEHr8VQ

— Arsenal FC (@Arsenal) February 3, 2019