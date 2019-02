Ροχανί vs ΗΠΑ για την επιχείρηση ανατροπής του «συμμάχου Μαδούρο»

Iran's President Hassan Rouhani, gives a speech during an annual military parade in Tehran, Iran, Sunday, Sept, 22, 2013. On the eve of landmark trip to gather alongside Western leaders, Iran's president offered Sunday his most expansive vision that a deal to settle the impasse over Tehran's nuclear program could open doors for greater cooperation on regional flash points such as the Syrian civil war. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν την «παγκόσμια ηγεμονία» και κατήγγειλε την Ουάσινγκτον ότι επιχειρεί να ανατρέψει τον σύμμαχο της Τεχεράνης, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Οι Αμερικανοί είναι βασικά εναντίον όλων των δημοφιλών επαναστάσεων και των ανεξάρτητων χωρών και επιδιώκουν την παγκόσμια ηγεμονία καταπιέζοντάς τες», είπε ο Ροχανί σε συνάντησή του με τον νέο απεσταλμένο της Τεχεράνης στη Βενεζουέλα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA. Το Ιράν, το οποίο τελεί υπό την πίεση των κυρώσεων που του επέβαλε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει την υποστήριξή του προς τον Μαδούρο, ο οποίος δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να παραιτηθεί. Η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία έχουν επίσης στηρίξει τον Μαδούρο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό ηγέτη της Βενεζουέλας. Οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν κάνει το ίδιο, ενώ κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κρατώντας ωστόσο αποστάσεις, έχουν επίσης υποστηρίξει τον Γκουαϊδό.