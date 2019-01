Τσιτσιπάς : Η Μελβούρνη μαζί του

Η μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ράφα Ναδάλ για τα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν ξεκίνησε και η η εκπομπή 9 News του 9 Channel της Αυστραλίας είχε εκτενές ρεπορτάζ και για την αναμέτρηση αλλά και για την στήριξη που υπάρχει στη Μελβούρνη προς τον Έλληνα τενίστα.

Στην εκπομπή μάλιστα μιλάει και ο Απόστολος Τσιτσιπάς πατέρας του Στέφανου, που αναφέρεται στον κόσμο της πόλης, ενώ τόνισε πως σκέφτεται να μετακομίσει στη Μελβούρνη, λόγω της στήριξης που βλέπει προς τον Έλληνα αθλητή.

20-year-old Greek sensation @StefTsitsipas has won plenty of hearts around town. @cstanaway @SebCostello9 #9News pic.twitter.com/ltibZ7cu6M

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) January 24, 2019