Πανζουρλισμός για τα εισιτήρια με Ντινάμο

Οι πειραιώτες θα υποδεχθούν τους Ουκρανούς στις 14 Φεβρουαρίου και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο, όπως φαίνεται και από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί στα εκδοτήρια του φαληρικού γηπέδου.

Παρά λοιπόν την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν ουρές από τον κόσμο, με τους φίλους του Ολυμπιακού να περιμένουν υπομονετικά στην βροχή για να προμηθευτούν εισιτήρια για την πολύ μεγάλη αναμέτρηση.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μάλιστα ανέβασε και σχετικές φωτογραφίες στο twitter με τους φιλάθλους της ομάδας του Πειραιά ν’ αψηφούν την κακοκαιρία και να περιμένουν για να πάρουν εισιτήρια.

Ερυθρόλευκες ουρές, παρά την βροχή, για ένα εισιτήριο κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου! 🔴⚪👊

Despite of the rain, our fans are lining up to get their tickets for the @EuropaLeague Round of 32 match against @DynamoKyiv! 🔴⚪👊#olympiacos #UEL #OLYFCDK #fans #karaiskaki #tickets pic.twitter.com/rzJIlgyvfk

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 23, 2019