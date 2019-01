Ύμνοι του BBC για τον Τσιτσιπά – Είναι το next big thing

«Σας το είπαμε», έγραψε συγκεκριμένα το BBC στο twitter, θυμίζοντας ένα κείμενο από το καλοκαίρι που έβγαζε το καπέλο στον Έλληνα πρωταθλητή!

Μετά τη νίκη του Τσιτσιφαστ κόντρα στον τεράστιο Ρότζερ Φέντερερ λοιπόν ο επίσημος λογαριασμός του BBC στο twitter «ανέβασε» ένα λινκ από τον περασμένο Ιούλιο, κατά τη διάρκεια του Wimbledon, που έγραφε ότι ο Έλληνας τενίστας θα αποτελέσει το next big thing του αθλήματος!

«Σας το είπαμε», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Άγγλοι, προσθέτοντας ότι: «Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μας έδειξε στο Γουίμπλεντον γιατί είναι το next big thing»!

We told you 😉

Stefanos Tsitsipas showed us at Wimbledon why he’s the next big thing.

Watch 👉 https://t.co/1grh6YxCAb pic.twitter.com/b9LKUc2Wwq

— BBC Sport (@BBCSport) January 20, 2019