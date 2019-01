Η επίσκεψη του Πιτίνο στον Σμιθ! (pic)

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Λήμνο εκεί όπου αύριο Δευτέρα (21/01) θα κοντραριστεί με τον Ήφαιστο (15:30) για την 14η αγωνιστική της Basket League. Ο προπονητής των Πρασίνων Ρικ Πιτίνο εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στο νησί, για να επισκεφθεί τον επί σειρά ετών παίκτη του στο Λούιβιλ Τζέρι Σμιθ, και την οικογένειά του. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται πλέον για τον Ήφαιστο Λήμνου και θα τεθεί αντιμέτωπος αύριο με τον πάλαι ποτέ προπονητή του.

Ο πολύπειρος κόουτς δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter με τον γκαρντ του Ηφαίστου, την κορούλα και τη σύζυγό του και τη συνόδευσε με την εξής ατάκα: «Έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ Σμιθ και την όμορφη γυναίκα και την κόρη του. Τόσο περήφανος γι ‘ αυτόν!»

Δείτε το tweet του κόουτς των Πρασίνων:

I got a chance to visit with @JSmith_8 and his beautiful wife and daughter. So proud of him! pic.twitter.com/UkUkwfdB0r

— Rick Pitino (@RealPitino) January 20, 2019