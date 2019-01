Ευχαρίστησε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ο Πιτίνο

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Κάουνας από την Ζαλγκίρις με 82-69 για την 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Στην αναμέτρηση με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους οι Πράσινοι είχαν στο πλευρό τους δεκάδες οπαδούς τους, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Αθήνα και τους στήριξαν με όλες του τις δυνάμεις. Μετά το τέλος του αγώνα οι οπαδοί του Τριφυλλιού μάλιστα χειροκρότησαν τον Ρικ Πιτίνο και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, παρά την πίκρα τους για την ήττα της αγαπημένης τους ομάδας.

Ο Αμερικανός προπονητής θέλοντας να ανταποδώσει την αγάπη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, στο τσάρτερ της επιστροφής σηκώθηκε από τη θέση του και ευχαρίστησε έναν έναν τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Κάουνας.

Δείτε το σχετικό βίντεο της ΚΑΕ:

Ο Ρικ Πιτίνο ευχαρίστησε έναν προς έναν όσους ταξίδεψαν με το charter για το Κάουνας και χειροκροτήθηκε θερμά.

——

PAO fans warmly applauded @RealPitino who thanked everyone who travelled to Kaunas with the charter flight.#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/KtDtNcUjxq

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 18, 2019