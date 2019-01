Κένυα: Ενοπλοι επιτέθηκαν σε ξενοδοχείο στο Ναϊρόμπι

Επανειλημμένοι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ενώ ξέσπασε και πυρκαγιά σε συγκρότημα ξενοδοχείου και γραφείων στην πρωτεύουσα της Κένυας σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), με τους εργαζόμενους να το εγκαταλείπουν προκειμένου να σωθούν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

Ένας άνδρας, καλυμμένος με αίματα, βγήκε από το συγκρότημα ενώ φοιτητές εγκατέλειπαν ένα παρακείμενο κτίριο πανεπιστημίου. Τέσσερα ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα έφθασαν στο σημείο, ενώ εργαζόμενοι που είχαν εγκαταλείψει το συγκρότημα δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι υπήρχαν ακόμα συνάδελφοι τους που κρύβονταν κάτω από τα γραφεία τους.

Τρία αυτοκίνητα είχαν πιάσει φωτιά στην είσοδο, ενώ στο Twitter αναρτήθηκε φωτογραφία από το χώρο του ξενοδοχείου όπου φαίνεται να κείτεται ένα ανθρώπινο μέλος.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος κρύβεται πίσω από το συμβάν. Στο Ναϊρόμπι γίνονται βίαιες ληστείες, ενώ η πόλη έχει αποτελέσει και στόχο Σομαλών ισλαμιστών μαχητών, που σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους σε ένα εμπορικό κέντρο το 2013 και σχεδόν 150 φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο το 2015.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ναϊρόμπι Φίλιπ Ντόλο δήλωσε ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από το Ρίβερσαϊντ Ντράιβ, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο dusitD2, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι γίνεται ληστεία.

Ωστόσο η αστυνομία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, δεν αποκλείει μια επίθεση από μαχητές, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τσαρλς Οουίνο στον τηλεοπτικό σταθμό Citizen Television. «Πρέπει να πάμε για το ανώτατο συμβάν που μπορεί να λάβει χώρα. Το ανώτατο συμβάν που έχουμε είναι τρομοκρατική (επίθεση)», δήλωσε.

«Μόλις είχα αρχίσει να ακούω πυροβολισμούς και τότε άρχισα να βλέπω κόσμο να τρέχει με τα χέρια ψηλά και κάποιοι να μπαίνουν στην τράπεζα για να κρυφτούν και να σωθούν», δήλωσε μία γυναίκα, που εργάζεται σε τράπεζα κοντά στο ξενοδοχείο και που άκουσε δύο εκρήξεις.

«Δεχόμαστε επίθεση» δήλωσε στο Reuters τηλεφωνικά άλλο πρόσωπο από γραφείο του συγκροτήματος, κλείνοντας στη συνέχεια το τηλέφωνο. Μια στήλη καπνού φαίνεται να υψώνεται στον ουρανό πάνω από την περιοχή.

