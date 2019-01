Γαλλία: Εκρηξη στο κέντρο του Παρισιού – Πληροφορίες για τραυματίες

Εκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του Παρισιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία η έκρηξη σημειώθηκε σε κτήριο στην Rue de Trévise, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η έκρηξη έγινε στο 9ο διαμέρισμα και σύμφωνα με πληροφορίες προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Την ισχυρή έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά.

Ζημιές σε πολλές προθήκες καταστημάτων στην περιοχή.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Οι πρώτες φωτογραφίες που ανέβηκαν στο Twitter:

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA

— Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019