Γιάννης: «Κάναμε εξαιρετική δουλειά, τα πάντα για τους Μπακς»

Οι Μπακς νίκησαν μέσα στο Χιούστον τους Ρόκετς με 116-109, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση και να τελειώνει το ματς με 27 πόντους, 21 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Μετά το παιχνίδι ο Greek Freak μίλησε για το παιχνίδι και τόνισε πως ανάλογα με το ματς, κάνει ότι χρειάζεται για να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη. Επίσης ο Έλληνας σούπερ σταρ αναφέρθηκε στο ματς με τους Ρόκετς υπογραμμίζοντας πως αυτός και οι συμπαίκτες του έκαναν εξαιρετική δουλειά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάναμε εξαιρετική δουλειά! Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Θέλαμε να βρούμε τον πιο αδύναμο αμυντικό των Ρόκετς και να τον… χτυπήσουμε. Βάλαμε πόντους κοντά στο καλάθι, ενώ φτιάξαμε και τρίποντα.

Ξέραμε τι μπορεί να κάνει ο Χάρντεν στο παρκέ. Μάθαμε από τα λάθη μας. Στο πρώτο ημίχρονο του επιτρέψαμε να πάει στις βολές, όμως στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε καλή δουλειά και του επιτρέψαμε να κάνει δύσκολα σουτ».

Αμυντικά προσπαθήσαμε να τους βάλουμε να παίξουν κοντά στο καλάθι. Οι Ρόκετς σουτάρουν πολλά τρίποντα, αρκετά εκ των οποίων και ελεύθερα. Ήμασταν καλοί στην άμυνα και επιθετικά φτιάξαμε φάσεις που βοήθησαν να φτάσουμε στη νίκη.

Για τους Λόπεζ και Ιλιασόβα: «Κάνανε εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά πάνω στον Χάρντεν, αλλά και του Κλιντ Καπέλα».

«Κάνω ό,τι χρειαστεί για να κερδίζω. Κάποιες θα σουτάρω, άλλες θα καρφώσω. Απλώς άλλο ένα παιχνίδι. Δίνω τα πάντα για να κερδίζει η ομάδα. Σημαντικά αυτά τα ματς, αφού όλοι έχουν υψηλές προσδοκίες. Παλεύεις για να κερδίσεις. Όλα έχουν σχέση με τη νίκη».

«I think we did a great job not just attacking the paint, but making plays all night.» pic.twitter.com/KiAX63skLM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2019