Μουσικό Φεστιβάλ του Gstaad με… κάτι από Ελλάδα

Η λευκή μαγεία του χιονιού, που έχει καλύψει τα πάντα… συνδυάζεται με την επιστροφή της στήλης, μετά από μια μικρή «γιορτινή» διακοπή (με περισσότερες αποκλειστικές ειδήσεις στην έντυπη έκδοση, μέσα στο «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»).

Το Gstaad, το κοσμοπολίτικο θέρετρο χειμερινών σπορ, δεν είναι δημοφιλές αποκλειστικά και μόνο στους λάτρεις του σκι, των ακριβών ξενοδοχείων, trendy εστιατορίων και members clubs, όπως το εμβληματικό Eagle’s στην κορυφή του βουνού. Το όμορφο, λαμπερό χωριουδάκι των Ελβετικών Άλπεων, που είναι συνδεδεμένο με ισχυρές προσωπικότητες των επιχειρήσεων και της παγκόσμιας αριστοκρατίας, φιλοξενεί ένα σημαντικό Φεστιβάλ μουσικής και υψηλής κουλτούρας. Ένα γεγονός το οποίο διαθέτει διεθνή ακτινοβολία.

Σημαντικές ορχήστρες, διάσημοι μαέστροι, τραγουδιστές της όπερας, οι οποίοι συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Το 13ο New Year Music Festival, ξεκίνησε χθες Κυριακή με τις καλύτερες προοπτικές. Το Φεστιβάλ με πολλά διαφορετικά κονσέρτα, πραγματοποιείται σε locations του Saanenland και Pays d’ Enhaut… Η πριγκίπισσα Caroline Murat είναι η artistic director του επονομαζόμενου Association Altezze & Musica…

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η «δική» μας Νινέττα Φιξ

Το Μουσικό Φεστιβάλ του Νέου Έτους στο Gstaad, τελεί υπό την αιγίδα του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό. Μέσα στα δώδεκα χρόνια που πραγματοποιείται στο spot των Ελβετικών Άλπεων, έχουν φιλοξενηθεί περισσότερα από 300 κονσέρτα και events και 1.000 καλλιτέχνες. Οι

καλλιτέχνες αυτοί προέρχονται από την Ελβετία και άλλες χώρες της Ευρώπης. Το Φεστιβάλ παρουσιάζει αξιόλογα γεγονότα και φροντίζει να συστήσει στο κοινό καλλιτέχνες ταλαντούχους της νέας γενιάς. Ο Ελληνικής καταγωγής, ιδιαίτερα αξιόλογος πιανίστας, Αλέξανδρος Καπέλης, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση (Alexandros and the Ensemble recording in Berlin-The Musicians of the Berlin Philharmonic).

Στους μεγάλους χορηγούς του Φεστιβάλ ανήκουν ο πρίγκιπας Μουμπάρακ Αλ Σαμπάχ, το Sotheby’s και η Νινέττα Φιξ, λάτρης της κλασικής μουσικής και της όπερας. Η κυρία Φιξ, είναι επίσης χορηγός σε σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς στην Πόλη του Φωτός, όπως στην Όπερα, το κλασικό μπαλέτο κ.α.