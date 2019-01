Εντυπωσιακό κάρφωμα Μιλουτίνοφ στη ρακέτα του Παναθηναϊκού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και το αποδεικνύει και στο αποψινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, για την 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο Σέρβος σέντερ κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχει κερδίσει κατά κράτος τη μάχη με τους ψηλούς του Τριφυλλιού και χαρίζει πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που βρίσκονται στο φαληρικό γήπεδο.

Χαρακτηριστικό είναι η φάση στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Μιλουτίνοφ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ μετά την άστοχη προσπάθεια του Πρίντεζη, τα έβαλε με όλη τη φροντ λάιν του Παναθηναϊκού και κάρφωσε με δύναμη στο «πράσινο» καλάθι!

Δείτε τη φάση:

.@NMilutinov is a BEAST in the paint!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/w6KQb8Qs2j

— EuroLeague (@EuroLeague) January 4, 2019