Λίβερπουλ: Νοκ άουτ ο Μίλνερ για το ντέρμπι με την Άρσεναλ [εικόνα]

Η Λίβερπουλ βρίσκεται στην κορυφή της Premier League έχοντας αυξήσει το προβάδισμά της από τη δεύτερη Μάντεστερ Σίτι στο +4. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ αν δεν θέλει να μπει σε μπελάδες όμως, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της πολύ επικίνδυνης φέτος Άρσεναλ (29/12, 19:30) αρχικά, αλλά και της Σίτι, λίγες ημέρες αργότερα (3/1, 22:00)!

Στο αυριανό ντέρμπι κόντρα στους Κανονιέρηδες, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα έχει στη διάθεση του, τον υπαρχηγό της ομάδας, Τζέιμς Μίλνερ, που αντιμετωπίζει έναν μυϊκό τραυματισμό αλλά και τον Τζο Γκόμεζ.

Δύο απουσίες σε νευραλγικές θέσεις που ο Γερμανός κόουτς πρέπει να ξεπεράσει αν δεν θέλει να στραβοπατήσει, αλλά να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άρσεναλ πριν ταξιδέψει στο Μάντσεστερ για το ντέρμπι κορυφής με αντίπαλο την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

BREAKING: James Milner ruled out of Liverpool’s game against Arsenal with a muscular injury pic.twitter.com/NMDz4KWzlm

