Φρένο στη διαδικασία αποφυλάκισης του Λούλα

Former Brazilian president Luiz Inacio Lula da Silva reacts as he attends a meeting with members of the Workers Party (PT), that decided Lula da Silva will be its candidate again in the 2018 election, despite losing an appeal against a corruption conviction that will likely bar him, in Sao Paulo, Brazil, January 25, 2018. REUTERS/Leonardo Benassatto NO RESALES. NO ARCHIVES

«Αναστέλλω την επενέργεια της απόφασης που ελήφθη σήμερα», ανέφερε ο Ζουζέ Αντόνιου Τζίας Τόφολι, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, σε επίσημο έγγραφο το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, βάζοντας τέλος στη νέα τροπή που όδευε να πάρει η δικαστική περιπέτεια του Λούλα. Νωρίτερα την Τετάρτη, ο δικαστής Μάρκου Αουρέλιου Μέλου είχε κάνει αποδεκτή προσφυγή, αποφαινόμενος ότι μπορούν να αποφυλακίζονται όσοι έχουν υποβάλει εφέσεις και οι υποθέσεις τους δεν έχουν τελεσιδικήσει — απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση του ιστορικού ηγέτη της βραζιλιάνικης αριστεράς και πρώην προέδρου. Ανέμεναν να βγει από τη φυλακή Οι δικηγόροι του Λούλα είχαν υποβάλει αμέσως αίτηση σε δικαστήριο στην Κουριτσίμπα, όπου ο πολιτικός άρχισε εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας να εκτίνει την ποινή κάθειρξης 12 ετών που του επιβλήθηκε τον Απρίλιο, ζητώντας να αποφυλακιστεί. Ο Τόφολι ακύρωσε την απόφαση έπειτα από ένσταση της Γενικής Εισαγγελέως Χακέλ Ντότζι, η οποία επιχειρηματολόγησε ότι η φυλάκιση προσώπων των οποίων οι εφέσεις εκκρεμούν δεν αντίκειται προς το Σύνταγμα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Agência Brasil. Το Κόμμα Εργαζομένων (PT) είχε εκφράσει την ελπίδα ότι ο Λούλα θα μπορούσε να αποφυλακιστεί ακόμη και αυθημερόν. Η απόφαση του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι έγκυρη ως τις 10 Απριλίου, οπότε αναμένεται να εξεταστεί στην ολομέλειά του, σύμφωνα πάντα με το Agência Brasil.