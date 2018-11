Πόλεμος για τις 120.000 χαμένες θέσεις εργασίας

Unemployed Greeks wait in a long line outside an office of Labor Force Employment Organization (OAED) in Athens, Wednesday, Aug. 7, 2013. The country has been surviving on rescue loans from the IMF and other eurozone countries since 2010, when it lost access to long-term debt markets. Austerity measures demanded in return for the 240 billion euro ($319 billion) bailout program have hammered the economy and seen unemployment surge to 27 percent. Greece's annual economic output is around a fifth smaller than when it entered recession in 2008. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

«Παρασκευή βράδυ και με καθυστέρηση πολλών ημερών, δημοσιεύθηκαν χθες τα μηνιαία στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ που αποκαλύπτουν την κατάρρευση της αγοράς εργασίας τον Οκτώβριο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Βρούτσης.

«Τον μήνα που μας πέρασε καταγράφεται η χειρότερη επίδοση όλων των εποχών: αρνητικό ρεκόρ με 120.000 χαμένες θέσεις εργασίας και τη μερική απασχόληση να αγγίζει το 62,05%» σχολίασε με αφορμή τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ μηνός Οκτωβρίου, είναι τα χειρότερα που υπήρξαν ποτέ. Από τη μια το αρνητικό ρεκόρ στο ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης και από την άλλη -στα ποιοτικά χαρακτηριστικά- η εκτόξευση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στις νέες προσλήψεις» συμπλήρωσε ο βουλευτής της ΝΔ. «Το κόμμα που έγινε συνώνυμο των απολύσεων, εκτόξευσε την ανεργία στο επίπεδο ρεκόρ του 27,9%, διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις, κατάργησε τις συλλογικές συμβάσεις και ισοπέδωσε τους μισθούς, έχει το θράσος να εγκαλεί την κυβέρνηση που μειώνει την ανεργία, επανέφερε τις συλλογικές συμβάσεις και αυξάνει τον κατώτατο μισθό», αναφέρει το υπουργείο Εργασίας σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ΝΔ δεν θέλει να αποδεχτεί ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει μειώσει την ανεργία κατά 7 μονάδες, στο 18,9%, ότι έχουν δημιουργηθεί πάνω από 300.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας και το 70% αυτών είναι πλήρους απασχόλησης. «Η ΝΔ δεν θέλει να αποδεχτεί ότι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» κατέγραψε τα δύο τελευταία χρόνια τις υψηλότερες θετικές επιδόσεις του από το 2001, με τις προσλήψεις να είναι περισσότερες από τις αποχωρήσεις κατά 136.260 το 2016 και κατά 143.545 το 2017. Η ΝΔ δεν θέλει να αποδεχτεί ότι στο δεκάμηνο του φετινού έτους το ισοζύγιο είναι θετικό κατά 168.282 νέες θέσεις εργασίας, επίδοση που είναι και αυτή η υψηλότερη από το 2001. Κάνει, επίσης, πως δεν καταλαβαίνει τις εποχικές διακυμάνσεις των ροών μισθωτής απασχόλησης, που επηρεάζονται από την τουριστική περίοδο στη χώρα μας» σημειώνει το υπουργείο Εργασίας. «Η υποκρισία και τα ψέματα της ΝΔ δεν μπορούν να σβήσουν τον όλεθρο που προκάλεσε στην αγορά εργασίας, τον οποίο, μάλιστα, νοσταλγεί και θέλει να επαναφέρει με τις ακραία νεοφιλελεύθερες θέσεις της. Στον αντίποδα, η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθειά της για τη βελτίωση της θέσης του κόσμου της εργασίας, την αύξηση του εισοδήματός του και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων του», σχολιάζει το υπουργείο Εργασίας. Τα στοιχεία Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, τον Οκτώβριο 2018, προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 120.087 θέσεις εργασίας καθώς οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 229.959, ενώ οι αποχωρήσεις σε 350.046. Αθροιστικά, για την περίοδο «Ιανουάριος-Οκτώβριος 2018», οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.287.876 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.119.594. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η δεύτερη καλύτερη επίδοση από το 2001 έως σήμερα για δεκάμηνο έτους σημειώθηκε πέρυσι, καθώς το διάστημα «Ιανουάριος-Οκτώβριος 2017» το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 167.451 θέσεις εργασίας.