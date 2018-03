Η Βρετανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι αποθηκεύει ποσότητες του φονικού Novichok

Του φονικού νευροτοξικού παράγοντα που δηλητηρίασε τον ρώσο πρώην πράκτορα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία αποθηκεύει ποσότητες του φονικού νευροτοξικού παράγοντα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εναντίον του Ρώσου, πρώην κατασκόπου Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του στο Σάλσμπερι και διερευνά με ποιόν τρόπο μπορούν αυτού του είδους τα χημικά όπλα να χρησιμοποιηθούν για δολοφονίες.



Η Βρετανία έχει κατηγορήσει τη Μόσχα για την επίθεση καθώς η ουσία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο νευροτοξικός παράγοντας Novichok, ο οποίος είχε παρασκευαστεί τη σοβιετική εποχή. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ως όπλο η συγκεκριμένη τοξική ουσία σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μόσχα αρνείται κάθε ανάμειξη.



"Ουσιαστικά διαθέτουμε αποδείξεις την τελευταία δεκαετία ότι η Ρωσία, όχι μόνο ερευνά την χρήση νευροτοξικών παραγόντων σε δολοφονίες, αλλά παρασκευάζει και αποθηκεύει Novichok", είπε ο υπουργός στο BBC.



Η Βρετανία απέλασε 23 ρώσους διπλωμάτες ως αντίμετρα, ενώ και η Μόσχα απέλασε ισάριθμους βρετανούς διπλωμάτες.



Αύριο αναμένεται να μεταβούν στη Βρετανία εμπειρογνώμονες του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) για να πραγματοποιήσουν έρευνα σχετικά με την επίθεση, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Φόρεϊν Όφις.



Σύμφωνα με το Φόρεϊν Όφις, τα δείγματα της ουσίας με την οποία έγινε η επίθεση που θα ληφθούν θα αναλυθούν σε εξαιρετικά αξιόπιστα διεθνή εργαστήρια που έχει επιλέξει ο OPCW. Οι έλεγχοι θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες, αναφέρει η ανακοίνωση.



Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Τζόνσον το Λονδίνο είναι έτοιμο να βοηθήσει τη Ρωσία στην έρευνα της επίθεσης εναντίον των Σκριπάλ αλλά και στην έρευνα για τον θάνατο του Νικολάι Γκλουσκόφ, ενός πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Aeroflot.



"Αν πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε τους Ρώσους να μάθουν τί ακριβώς συνέβη τότε θα το κάνουμε", είπε ο βρετανός ΥΠΕΞ στο BBC.





