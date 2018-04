Ρόμα και Λίβερπουλ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Champions League, με τους Ρωμαίους να βρίσκουν απέναντι τους τον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή τους, Μοχαμέντ Σαλάχ.

Λίγη ώρα μετά την κλήρωση των ημιτελικών, ο επίσημος λογαριασμός της Ρόμα στο Twitter έγραψε: «Θα είμαστε αντίπαλοι για 180′, αλλά ό,τι κι αν συμβεί, θα παραμείνουμε φίλοι για μια ζωή. Ανυπομονούμε να σε ξαναδούμε, Μοχάμεντ Σαλάχ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαλάχ αποχώρησε το καλοκαίρι του 2017 από την «αιώνια πόλη», μετά από δύο σεζόν με την φανέλα των «Τζιαλορόσι».

Η δημοσίευση της Ρόμα:

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! #ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 13, 2018