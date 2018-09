Αλ. Τσίπρας: Θα πρέπει να υπάρξει νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αν η Ινλτίμπ αυξήσει τις ροές των μεταναστών στην Ελλάδα

Greek Prime Minister Alexis Tsipras is welcomed by Austrian Chancellor Sebastian Kurz as he arrives for the informal meeting of European Union leaders ahead of the EU summit, in Salzburg, Austria, September 19, 2018. REUTERS/Leonhard Foeger

Οι προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα έχουν αυξηθεί και σε περίπτωση που η κατάσταση στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των ροών, θα πρέπει να υπάρξει νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαχείριση της κατάστασης, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – στο δείπνο εργασίας των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, με θέμα το μεταναστευτικό/προσφυγικό, ενώ επέμεινε σε μια ολοκληρωμένη, ευρωπαϊκή προσέγγιση του ζητήματος.

Οι εργασίες του δείπνου ολοκληρώθηκαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Αυστρίας· 01:00 ώρα Ελλάδας), χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Ο Έλληνας πρωθυπουργός στην παρέμβαση του σημείωσε τα εξής: 1. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της πρόκλησης των προσφυγικών ροών είναι μια ολοκληρωμένη, ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η καλύτερη διαχείριση των συνόρων είναι σημαντική, αλλά είναι μόνο μια πτυχή της αναγκαίας προσέγγισης. Απαιτείται δίκαιη κατανομή των βαρών στο εσωτερικό της Ευρώπης και καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. 2. Είναι ανάγκη να συσταθεί το συντομότερο δυνατό η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. 3. Είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα ασύλου εντός του 2018, σε κατεύθυνση δίκαιης και αναλογικής κατανομής βαρών. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων χωρών, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γερμανία. 4. Το σημαντικό δεν είναι μόνο η αναβάθμιση της FRONTEX σε Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, αλλά ταυτόχρονα η αναβάθμιση της EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου) και ο σταδιακός εξευρωπαϊσμός της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, με δικλείδες ασφαλείας για τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών. Ο πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, ότι η σημαντικότερη πτυχή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής είναι η συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Επιστροφών που ζητάει εδώ και καιρό η Ελλάδα. Σήμερα, στις 09.30 τοπική ώρα, θα αρχίσει η Ολομέλεια της άτυπης Συνόδου Κορυφής η οποία θα συζητήσει το θέμα της ασφάλειας, ενώ από τις 13.00 μέχρι τις 15.00 είναι προγραμματισμένο το γεύμα εργασίας στο οποίο θα συζητηθεί η πορεία των διαπραγματεύσεων για το Brexit.