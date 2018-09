Μάγεψε για… 500η φορά ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Οι Λος Άντζελες Γκάλαξι τα βρήκαν σκούρα τα ξημερώματα απέναντι στους Τορόντο FC, γνωρίζοντας την ήττα με 5-3 στο πλαίσιο του Major League Soccer, ωστόσο ο Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς φρόντισε να… σηκώσει όρθιο ολόκληρο το στάδιο για να τον χειροκροτήσει!

Αφενός γιατί πέτυχε το 500ο γκολ της καριέρας του και αφετέρου, γιατί το γκολ αυτό περιέχει μέρος της ποδοσφαιρικής μαγίας και έμπνευσης ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή, όπως είναι ο Σουηδός σούπερ σταρ.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv

«Έχω ίσως περισσότερα γκολ από ό,τι οι άλλοι σε αριθμό αγώνων. Φυσικά είναι κάτι τεράστιο. Δεν ξέρω πόσοι παίκτες έχουν σημειώσει 500 γκολ στην καριέρα τους, αλλά εγώ είμαι ένας από αυτούς», ενώ όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας προχώρησαν σε standing ovation με αφορμή το γκολ που σημείωσε απάντησε ότι «εμένα δεν μου συμβαίνει πρώτη φορά».

Reporter: "That's the first time I've seen an away goal get a standing ovation. What does that mean to you?"@Ibra_official: "It's not the first time I've gotten a standing ovation from the away team." pic.twitter.com/ra4TNOqBQR

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2018