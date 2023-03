Μεγάλη απογοήτευση για τους ρομαντικούς που πίστεψαν ότι το φεγγάρι θα μείνει για πάντα μια αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Η βρετανική Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα στηρίξει το ερευνητικό πρόγραμμα που έχει δρομολογήσει η Rolls-Royce για να διαπιστώσει αν είναι δυνατή η χρήση πυρηνικής ενέργειας στον δορυφόρο της Γης.

