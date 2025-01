Η φρεγάτα ΥΔΡΑ έφθασε χθες στην Ερυθρά Θάλασσα και εντάχθηκε στη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες», μας ενημερώνει ο ΒΗΜΑτοδότης.

Μαζί με τα άλλα πλοία (ιταλικό και γαλλικό) θα αναλάβουν την προστασία των εμπορικών καραβιών από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, για την εξασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Μάλιστα στο Χ, ο επίσημος λογαριασμός της ASPIDES καλωσόρισε την ελληνική φρεγάτα και ανάρτησε φωτογραφίες της από τη διέλευση της διώρυγας του Σουέζ.

We welcome HS HYDRA 🇬🇷 and her crew, who will play a crucial role in our mission by supporting the freedom of navigation throughout the area of operation.

EUNAVFOR ASPIDES remains committed to uphold the freedom of navigation, protect seafarers’ lives and global common goods. pic.twitter.com/X4oyOTspe9

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) January 12, 2025