Εκείνο που πολλοί δεν κατάλαβαν είναι γιατί παραμονές συζήτησης προϋπολογισμού στη Βουλή, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, ο άνθρωπος που ετοιμάζει τις συναντήσεις στο Νταβός με τους επενδυτές, παραιτήθηκε με ανάρτησή του στο Διαδίκτυο.

Προτού όμως σας πω τους λόγους, να σας αποκαλύψω τον αντικαταστάτη στο οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Θα είναι ο Μιχάλης Αργυρού, γεννηθείς, το 1972 στη Λευκωσία, αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στην Εμπορική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ (Cardiff Business School, Cardiff University), τακτικός καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Σύμβουλος Εμπειρογνωμόνων και Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας στη Νέα Δημοκρατία.

Γιατί παραιτήθηκε ο Πατέλης

Τώρα που μάθατε το αντικαταστάτη του κ. Πατέλη, ας δούμε τούς λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση. Ήθελε, μου λένε, από καιρό να παραιτηθεί, και συγκεκριμένα από το καλοκαίρι, μετά τις ευρωεκλογές και είχε μάλιστα ειδοποιήσει και τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης του είπε να περιμένει λίγο, πράγμα που έκανε. Τότε με τη μείωση της εκλογικής δύναμης της ΝΔ, υπήρξαν επικρίσεις για τον κακό χειρισμό του νόμου περί ομόφυλων ζευγαριών σε διάφορα κυβερνητικά στελέχη που το στήριξαν.

Υπήρξαν, όπως μαθαίνω και μερικές αντιπαραθέσεις μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Πατέλης πάντα έλεγε πως δεν είναι παραδοσιακός πολιτικός ούτε προσδοκά κάποια πολιτική θέση. Είχε πιεστεί, λένε οι γνωρίζοντες πολύ τότε, πίστευε όμως ότι με τις επιτυχίες που έφερε όλα αυτά τα χρόνια το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έκλεισε για αυτόν ένας κύκλος. Η αποχώρησή του έγινε με ύμνους προς την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ερώτημα είναι πού θα πάει, φεύγοντας τέλος του χρόνου από το Μαξίμου γιατί πολλά ακούστηκαν και ακούγονται. Ό,τι δήθεν θα πάει διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η δεύτερη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα, ή να αναλάβει ένα υπουργείο. Όλα αυτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο διαψεύδονται. Το σίγουρο είναι ότι βρήκε πού θα πάει, γιατί οικονομολόγος είναι, γνωρίζει πολύ καλά πως δεν παραιτείσαι εάν δεν εξασφαλίσεις προηγουμένως άλλη θέση, είτε εντός Ελλάδος (σε ιδιωτικό τομέα) είτε (πολύ πιθανόν) στο εξωτερικό, όπου εργαζόταν προτού τον καλέσει να αναλάβει το οικονομικό του γραφείο ο Πρωθυπουργός.

Εδώ που τα λέμε ο κ. Μητσοτάκης δεν ανησυχεί. Βρήκε αμέσως αντικαταστάτη, έναν άνθρωπο, όπως είναι ο κ. Αργυρού, με κοινωνικές ευαισθησίες, με γνώσεις στη ευρωπαϊκή οικονομία, με ήπιο χαρακτήρα, με διεθνείς γνωριμίες και με άριστες σχέσεις όπως είχε και ο κ. Πατέλης με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Αργυρού

Σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών, ο Μιχάλης Αργυρού γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1972. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary). Η διδακτορική του διατριβή (1998) φέρει τίτλο “Greece and the European Union: An assessment of macroeconomic policies and trade effects”.

Από τον Ιούλιο του 2019 είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Προηγουμένως, ήταν Λέκτορας, Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Cardiff University (2005-2019) και Λέκτορας Οικονομικών στο Brunel University (1998-2005). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις, η διεθνής μακροοικονομική και η ελληνική οικονομία. Έχει δημοσιεύσει δύο ερευνητικές μονογραφίες σε θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομίας και μεγάλο αριθμό ερευνητικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού ακαδημαϊκού κύρους.

Οι ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις του καλύπτουν θέματα που συμπεριλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή κρίση δημοσίου χρέους, εφαρμοσμένη νομισματική πολιτική, διατηρησιμότητα δημοσίου χρέους, όπως επίσης και καθορισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και διεθνούς εμπορίου/επενδύσεων. Το επιστημονικό του έργο έχει πάνω από 1700 βιβλιογραφικές ετεροαναφορές.

Έχει διεξάγει συμβουλευτική έρευνα επί της Ευρωπαϊκής κρίσης δημοσίου χρέους για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής της Αθήνας, μέλος του ερευνητικού δικτύου του Ομίλου CESifo του Μονάχου και μέλος του Julian Hodge Institute of Applied Macroeconomics.

Είναι παντρεμένος με την Κυριακή Μητρούση με την οποία έχουν μια κόρη.