Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο Κουίνσι Τζόουνς, ένας τιτάνας της αμερικανικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας που συνεργάστηκε με αστέρες όπως ο Φρανκ Σινάτρα, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Γουίλ Σμιθ.

Ο εκπρόσωπός του, Άρνολντ Ρόμπινσον, δήλωσε ότι απεβίωσε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στο Μπελ-Ερ του Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

«Απόψε, με γεμάτες αλλά και συντετριμμένες καρδιές, πρέπει να μοιραστούμε τα νέα για την απώλεια του πατέρα και αδελφού μας, Κουίνσι Τζόουνς. Και παρόλο που πρόκειται για μια απίστευτη απώλεια για την οικογένειά μας, γιορτάζουμε την υπέροχη ζωή που έζησε και γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλος σαν αυτόν», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της.

Τα 28 βραβεία Γκράμι

Ο Τζόουνς θεωρείται ίσως η πιο πολυσχιδής φιγούρα της ποπ κουλτούρας του 20ού αιώνα, πιθανόν πιο γνωστός για την παραγωγή των άλμπουμ Off the Wall, Thriller και Bad του Μάικλ Τζάκσον τη δεκαετία του 1980, τα οποία ανέδειξαν τον τραγουδιστή στον μεγαλύτερο αστέρα της ποπ όλων των εποχών. Ο Τζόουνς παρήγαγε επίσης μουσική για τον Σινάτρα, την Αρίθα Φράνκλιν, την Ντόνα Σάμερ και πολλούς άλλους όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Ήταν επίσης επιτυχημένος συνθέτης δεκάδων μουσικών επενδύσεων για ταινίες και είχε πολλές επιτυχίες στα μουσικά charts με το δικό του όνομα.

Ο Τζόουνς ήταν μαέστρος σε μεγάλες τζαζ μπάντες, ενορχηστρωτής για αστέρες της τζαζ όπως ο Κάουντ Μπέισι, και πολυοργανίστας, με μεγαλύτερη δεξιότητα στην τρομπέτα και το πιάνο. Η εταιρεία παραγωγής του για τηλεόραση και κινηματογράφο, που ιδρύθηκε το 1990, γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τη σειρά The Fresh Prince of Bel-Air και άλλες εκπομπές, και συνέχισε να καινοτομεί μέχρι και στα 80 του χρόνια, λανσάροντας το Qwest TV το 2017, μια υπηρεσία τηλεόρασης μουσικής κατ’ απαίτηση.

Ο Τζόουνς είναι τρίτος μετά την Μπιγιονσέ και τον Jay-Z στον αριθμό υποψηφιοτήτων για βραβεία Grammy -80 έναντι των 88 του καθενός- και είναι ο τρίτος πιο βραβευμένος νικητής με 28 βραβεία.

Ποιος ήταν ο Κουίνσι Τζόουνς

Ο Κουίνσι Τζόουνς γεννήθηκε στο Σικάγο το 1933. Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν μισός λευκός, ήταν γιος ενός Ουαλλού ιδιοκτήτη σκλάβων και μιας από τις σκλάβες του, ενώ η οικογένεια της μητέρας του είχε επίσης καταγωγή από ιδιοκτήτες σκλάβων. Η εισαγωγή του στη μουσική ήρθε από τους τοίχους του παιδικού του σπιτιού, ακούγοντας ένα πιάνο που έπαιζε ένας γείτονας, το οποίο άρχισε να μαθαίνει σε ηλικία επτά ετών, καθώς και από το τραγούδι της μητέρας του.

Οι γονείς του χώρισαν και μετακόμισε με τον πατέρα του στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου ο Τζόουνς έμαθε να παίζει ντραμς και διάφορα πνευστά στη μπάντα του λυκείου του. Στα 14 του ξεκίνησε να παίζει σε μια μπάντα με τον 16χρονο τότε Ρέι Τσαρλς σε κλαμπ του Σιάτλ και το 1948 έπαιξε μια φορά συνοδεύοντας τη Μπίλι Χόλιντεϊ.

Σπούδασε μουσική στο Πανεπιστήμιο του Σιάτλ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Βοστώνη για να συνεχίσει τις σπουδές του. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όταν προσλήφθηκε ξανά από τον ηγέτη της τζαζ μπάντας Λάιονελ Χάμπτον, με τον οποίο είχε περιοδεύσει ως μαθητής λυκείου (σε μια μπάντα όπου ο Μάλκολμ Χ ήταν ντίλερ ηρωίνης όταν έπαιζαν στο Ντιτρόιτ).

Στη Νέα Υόρκη, μια από τις πρώτες του εμφανίσεις ήταν να παίζει τρομπέτα στην μπάντα του Έλβις Πρίσλεϊ στις πρώτες του τηλεοπτικές εμφανίσεις, και γνώρισε τα αστέρια της ακμάζουσας σκηνής του μπιμπόπ, όπως τον Τσάρλι Πάρκερ και τον Μάιλς Ντέιβις. (Χρόνια αργότερα, το 1991, ο Τζόουνς διηύθυνε την τελευταία εμφάνιση του Ντέιβις, δύο μήνες πριν πεθάνει).

Ο πρώτος Αφροαμερικανός που προτάθηκε για Όσκαρ

Ο Τζόουνς περιόδευσε στην Ευρώπη με τον Χάμπτον και πέρασε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1950 εκεί, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου περαιτέρω σπουδών στο Παρίσι, όπου γνώρισε σπουδαίες προσωπικότητες όπως τον Πάμπλο Πικάσο, τον Τζέιμς Μπόλντουιν και τη Ζοζεφίν Μπέικερ.

Σε ηλικία 23 ετών, περιόδευσε επίσης στη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή ως μουσικός διευθυντής και ενορχηστρωτής του Ντίζι Γκιλέσπι. Συγκέντρωσε μια εξαιρετική ομάδα για τη δική του μεγάλη μπάντα, κάνοντας περιοδεία στην Ευρώπη για να δοκιμάσει το Free and Easy, ένα τζαζ μιούζικαλ, αλλά η αποτυχημένη πορεία της παράστασης τον άφησε, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, κοντά στην αυτοκτονία και με χρέος 100.000 δολαρίων.

Κατάφερε να βρει δουλειά στη Mercury Records και πλήρωσε αργά το χρέος με πολλές δουλειές ως παραγωγός και ενορχηστρωτής για καλλιτέχνες όπως η Έλα Φιτζέραλντ, η Ντάινα Γουάσινγκτον, η Πέγκυ Λι, η Σάρα Βον και ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ.

Άρχισε επίσης να συνθέτει μουσική για ταινίες, με τίτλους που περιλαμβάνουν The Italian Job, In the Heat of the Night, The Getaway και The Color Purple. (Παρήγαγε την τελευταία, η οποία προτάθηκε για 11 Όσκαρ, τρία από αυτά για τον ίδιο τον Τζόουνς.) Το 1968 έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που προτάθηκε για Όσκαρ για καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, με το The Eyes of Love από την ταινία Banning (μαζί με τον στιχουργό Μπομπ Ράσελ), και είχε συνολικά επτά υποψηφιότητες. Για την τηλεόραση, συνέθεσε μουσική για προγράμματα όπως το The Bill Cosby Show, Ironside και Roots.

Η συνεργασία του με τον Σινάτρα ξεκίνησε το 1958 όταν προσλήφθηκε από την πριγκίπισσα του Μονακό, Γκρέις Κέλι, για να διευθύνει και να ενορχηστρώσει για τον Σινάτρα και τη μπάντα του σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Ο Τζόουνς και ο Σινάτρα συνέχισαν να συνεργάζονται σε έργα μέχρι το τελευταίο άλμπουμ του Σινάτρα, LA Is My Lady, το 1984. Η σόλο μουσική καριέρα του Τζόουνς απογειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ηχογραφώντας άλμπουμ με το όνομά του ως μαέστρος για τζαζ σύνολα που περιλάμβαναν σπουδαίους μουσικούς όπως τον Τσαρλς Μίνγκους, τον Άρτ Πέπερ και τον Φρέντι Χάμπαρντ.