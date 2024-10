Ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ίδιος θεωρούταν ως ένας σκληρός και αδίστακτος αντίπαλος. Ωστόσο, αυτό που διέκριναν οι περισσότεροι σε εκείνον ήταν ότι έμενε στον θύλακα και βίωνε κι αυτός κακουχίες.

Μετά από το θάνατό του, όμως δόθηκε ένα βίντεο στη δημοσιότητα, το οποίο εγείρει πολλούς προβληματισμούς για το πώς τελικά ζούσε εκείνος και η οικογένειά του.

Ειδικότερα, το βίντεο δείχνει το Γιαχία Σινουάρ με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, μερικές ώρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Η οικογένεια του πρώην ηγέτη της Χαμάς μεταφέρεται σε υπόγειο κρησφύγετο μέσα από τα δαιδαλώδη τούνελ της Γάζας.

Στο βίντεο φαίνεται η σύζυγος του, Αμπού Ζαμάρ, να κρατάει μία τσάντα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του IDF, Avichay Adraee, η τσάντα είναι πολυτελής και κοστίζει πολλά χιλιάδες ευρώ.

«Ενώ οι κάτοικοι της Γάζας δεν έχουν χρήματα για φαγητό, βλέπουμε πολλά παραδείγματα της ιδιαίτερης αγάπης του Γιαχία Σινουάρ και της συζύγου του για τα χρήματα», έγραψε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Μάλιστα, τα λόγια του συνόδευσαν δύο φωτογραφίες. Η μία είναι ένα στιγμιότυπο από το βίντεο με τη γυναίκα του ηγέτη της Χαμάς, και η άλλη δείχνει την τσάντα που υποστηρίζει πως κρατάει η Αμπού Ζαμάρ.

Η τσάντα πρόκειται για μία πολυτελή τσάντα Hermes Birkin και η αξία της ανέρχεται στα 32.000 δολάρια.

«Μπορείτε να δείτε πώς ο Σινουάρ και η οικογένειά του διαφεύγουν σε ένα υπόγειο σύμπλεγμα που βρίσκεται κάτω από το σπίτι του τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, λίγες μόνο ώρες πριν από την τρομερή σφαγή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του στρατού, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Μένουν μόνοι τους επί ώρες. Ο Σινουάρ και ο γιος του ανεβαίνουν και ξανακατεβαίνουν με τρόφιμα, νερό, μαξιλάρια, μια τηλεοπτική οθόνη πλάσμα, στρώματα και άλλα πράγματα για μια μακρά διαμονή», πρόσθεσε.

Newly released Footage from October 6th, the Night before Hamas’ Surprise Attack and Massacre against Southern Israel, shows Yahya Sinwar and Members of his Family make several Trips between the Surface carrying a TV, Food, Water, and other Supplies. They knew what Israel’s… pic.twitter.com/kLqAlNa89H

