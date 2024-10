Δύο άτομα προχώρησαν στη κίνηση να καλύψουν έναν πίνακα του Πικάσο στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου με αφίσα που απεικονίζει μια αιματοβαμμένη μητέρα και ένα παιδί από τη Λωρίδα της Γάζας, προβάλλοντας το αίτημά τους για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσαν τόσο η διεύθυνση του μουσείου όσο και η ακτιβιστική ομάδα που οργάνωσε τη διαμαρτυρία.

Η Εθνική Πινακοθήκη ανέφερε ο πίνακας δεν υπέστη «καμία ζημιά».

Η ομάδα ακτιβιστών Youth Demand, η οποία έχει αίτημα τον τερματισμό πώλησης όπλων στο Ισραήλ, τόνισε ότι δύο από τους ακτιβιστές της πήγαν να κολλήσουν τη φωτογραφία στο προστατευτικό γυαλί που κάλυπτε τον πίνακα του Πικάσο «Motherhood (La Maternité)» (1901), πριν ρίξουν κόκκινη μπογιά στο πάτωμα.

BREAKING

Two supporters of Youth Demand have pasted a photo of a Gazan mother and child over a Picasso masterpiece at the National Gallery to demand a two-way arms embargo on Israel.

At just before 12pm, the pair walked into room 43 at the National Gallery and plastered a… pic.twitter.com/cRK0BDJ08X

— London Live (@LondonLive) October 9, 2024