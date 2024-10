Στους 8 ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών ισραηλινών στρατιωτών από τις μάχες στο νότιο Λίβανο.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο επτά επιπλέον στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες την Τετάρτη, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό από την έναρξη της επίθεσης σε οκτώ.

Οι νεκροί στρατιώτες είναι ο Χαρέλ Έτινγκερ, ο Αριέλ Γκιατ, ο Νόαμ Μπαρζιλάι, ο Ορ Μαντζούρ, ο Ναζάρ Ιτκίν, ο Αλκμάν Τερέφε, ο Ίντο Μπρόγιερ και νωρίτερα σήμερα Τετάρτη ο Εϊτάν Ιτζάκ Οστέρ.

Παράλληλα, οι IDF δήλωσαν ότι ένας αξιωματικός και τέσσερις στρατιώτες από τη μονάδα Egoz «τραυματίστηκαν σοβαρά».

Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά θέσεις τις Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό της Συρίας, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ισραηλινό χτύπημα σημειώθηκε σε διαμέρισμα σε ένα τριώροφο κτίριο στην περιοχή Mezzeh της πρωτεύουσας.

#Syria: at least 2 dead following Israeli airstrike against a building in Mazzeh district in #Damascus.

Looks like a heavy strike.

Still no visual of the building itself. pic.twitter.com/Dp6Sq0lTk8

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) October 2, 2024