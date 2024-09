Αφού η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηγέτη της Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό χτύπημα, τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια; Οι επόμενες 72 ώρες είναι πιθανό να βρουν τους εναπομείναντες διοικητές της Χεζμπολάχ να αξιολογούν το ποιος έχει απομείνει, το πόσο ασφαλές είναι να επικοινωνούν και να συναντώνται και ποιο ακριβώς είναι το επίπεδο της οργάνωσης προκειμένου να σχεδιάσουν μια απάντηση.

Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πόσο μεγάλα πλήγματα έχει δεχτεί το απόθεμα ρουκετών της οργάνωσης από το κύμα των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Το Ισραήλ φαίνεται να έχει πολύ ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται η ηγεσία της Χεζμπολάχ σε πραγματικό χρόνο, και έτσι αυτό πιθανότατα αντικατοπτρίζεται σε αυτά που γνωρίζει για το πού η Χεζμπολάχ έχει φυλάξει τα πυρομαχικά της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει ακόμη ένα μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ που να έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ισραηλινούς στόχους. Αυτό μπορεί να έρθει ακόμα, αν η εναπομείνασα ηγεσία της Χεζμπολάχ αποφασίσει ότι πρέπει να προβάλει κάποιου είδους στρατιωτική δύναμη για να προσπαθήσει να διασώσει το ηθικό και τη σημασία της στην περιοχή. Αλλά αν προσπαθήσει να προβάλει δύναμη και αποτύχει, λόγω των ισραηλινών αναχαιτίσεων, αυτό θα επιτείνει την απώλεια της ισχύος και του κύρους της.

Αυτό που είναι άγνωστο σε αυτό το σημείο είναι πόσο έντονα το Ιράν αισθάνεται ότι πρέπει να εμπλακεί στην όλη κατάσταση. Η Δύση και το Ισραήλ θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την προφανή αλλαγή του ρυθμού εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν και να φοβούνται μήπως χαθεί ο έλεγχος και η ένταση γενικευτεί σε μια περιοχή που ακροβατεί στο χείλος του γκρεμού.

Ωστόσο, είναι τα επόμενα βήματα του Ισραήλ που έχουν μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN. Έχει αποδείξει ότι διαθέτει το πλεονέκτημα των πληροφοριών, τη στρατιωτική ισχύ και την ανοχή στη διεθνή καταδίκη των απωλειών μεταξύ των αμάχων για να συνεχίσει να χτυπά κατά βούληση. Αλλά αυτό ενέχει τον κίνδυνο να μετατρέψει ένα δεκαπενθήμερο βίαιων χτυπημάτων σε άλλη μια μακροπρόθεσμη απώλεια για το ισραηλινό κύρος.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει να κάνει μια καθοριστική επιλογή. Θα διασώσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο την εγχώρια φήμη του για την ασφάλεια και θα τον αφήσει σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει τις υποθέσεις εναντίον του; Ή μήπως υπολογίζει και πάλι ότι ένας συνεχιζόμενος πόλεμος χωρίς σαφή στρατηγική κατεύθυνση είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσει;

