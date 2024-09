Για σήμερα στις 14:30 ανανέωσαν το ραντεβού τους οι εκπρόσωποι των υποψηφίων προέδρων του ΠαΣοΚ προκειμένου να συζητήσουν τους όρους διεξαγωγής της τηλεμαχίας, καθώς ούτε χθες βγήκε λευκός καπνός από την… καμινάδα της Χαριλάου Τρικούπη.

Το «κονκλάβιο» των εκπροσώπων συνεδρίασε για περίπου 2,5 ώρες, σε μία συζήτηση που χαρακτηρίστηκε από την αντιπαράθεση και τις διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αξιοσημείωτες εντάσεις.

Το μόνο που υπήρξε ήταν ανεπίσημες ενημερώσεις από τα στρατόπεδα των υποψηφίων, μετά τη λήξη της συνάντησης, για να κερδηθεί η μάχη των εντυπώσεων. Στις ενημερώσεις αυτές η μόνη κοινή συνισταμένη ήταν πως συμφωνούν, στο ότι διαφωνούν, σχετικά με το πώς θα γίνει ο διάλογος μεταξύ των υποψηφίων πρόεδρων. Με την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη να θέλει δίλεπτο ελεύθερου διαλόγου μεταξύ των μονομάχων και την πλευρά Δούκα να βάζει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 30 δευτερολέπτων στην ερώτηση και 30 δευτερολέπτων στην απάντηση.

Με κορυφαίο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη να σχολιάζει τον «νεολογισμό» του ελεύθερου διαλόγου και να αναφέρει χαρακτηριστικά πως «αν οι μεν θέλουν ελεύθερο διάλογο, τότε οι δε τι θέλουν; Πολιορκημένο; Σε κάθε περίπτωση αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει και να προχωρήσουμε στο debate άμεσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εκπρόσωπος της πλευράς Ανδρουλάκη είπε πριν τελειώσει η συνεδρίαση πως «αυτό που προτείνετε δεν αποτελεί κάποιου είδους καινοτομία. Διάλογοι τέτοιοι τυποποιημένοι είχαν γίνει και στο παρελθόν με ερωτήσεις ο ένας στον άλλον. Καινοτομία θα ήταν να είναι ελεύθερος ο διάλογος όπως συμβαίνει παντού σε Ευρώπη και Αμερική» και συνέχισε επισημαίνοντας πως «οι υποψήφιοι που εκπροσωπείτε μιλούν δημόσια και αυτοί για ελεύθερο διάλογο όμως εδώ προτείνετε μία από τα ίδια παράλληλους μονολόγους».

Σύμφωνα με αυτήκοο μάρτυρα, φεύγοντας, ο εκπρόσωπος της Ναντιας Γιαννακοπούλου ανέφερε πως «εφόσον ο πρόεδρος επιμένει στο ελεύθερο δίλεπτο εμείς συμφωνούμε με την προϋπόθεση ότι θα είναι πέντε οι παρεμβάσεις»

Η προεδρική πτέρυγα

Η πλευρά Ανδρουλάκη φαίνεται να επιμένει σε ένα ευρωπαϊκό και παράλληλα τολμηρό μοντέλο διαλόγου όπως αναφέρει. Μία μορφής τηλεμαχία που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ξανά στη χώρα μας.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, που πρόσκειται στην προεδρική πτέρυγα, δήλωσε μετά τη λήξη της συνεδρίασης πως «δεν υπάρχει προηγούμενο ένας εν ενεργεία πρόεδρος που γνωρίζει πως οι υπόλοιποι υποψήφιοι μοιραία θα στρέψουν τα βέλη του σε αυτόν, που ξέρει πως τον αμφισβητούν, να λειτουργεί τόσο ανοιχτά και τόσο τολμηρά. Να προσπαθεί να καινοτομήσει και να βάζει νέους κανόνες πολιτικού διαλόγου. Κανόνες τους οποίους θα πρέπει να υιοθετήσει και το ευρύτερο πολιτικό σύστημα, αν θέλει να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος ακόμη και στις εθνικές εκλογές. Να κάνει τέτοιες κινήσεις προς τα εμπρός και κάποιοι συνυποψήφιοι του να αντιδρούν χωρίς να καταλαβαίνουμε τον λόγο. Όσον αφορά το επιχείρημα περί χάβρας και παρεκτροπών απαντούμε ότι η απευθείας ανταλλαγή απόψεων αναμφίβολα θα αναβαθμίσει την εσωκομματική διαδικασία, θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των πολιτών, θα είναι κέρδος για την παράταξη και η έως τώρα δημόσια παρουσία όλων των υποψηφίων εγγυάται έναν ευπρεπή και δημιουργικό διάλογο. Όπως εξάλλου και ο συντονισμός της δίλεπτης συζήτησης εκ μέρους των δημοσιογράφων ώστε να εξασφαλιστεί η ισοτιμία χρόνου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πλατεία Κοτζιά

Η πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα επισημαίνει ότι η πρόταση της στοχεύει ακριβώς στον απευθείας αδιαμεσολάβητο διάλογο, αλλά χωρίς διακοπές και προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Τονίζει μέσω της εκπροσώπου του στην συγκεκριμένη επιτροπή πως «με την πρόταση της προεδρικής πλευράς υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί η συζήτηση σε χάος» και επισημαίνει παράλληλα πως «μόνο η πλευρά του κ. Ανδρουλάκη διαφώνησε με το μοντέλο debate, το οποίο η ΕΡΤ παρουσίασε πρώτη φορά πέρσι στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Με απευθείας διάλογο μεταξύ των υποψηφίων και κανόνες, που εξασφαλίζουν ίσο χρόνο για όλους».

Παράλληλα στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από την πλευρά του Χάρη Δούκα τίθεται το ερώτημα αν θέλει τελικά ο κ. Ανδρουλάκης το debate. Η πλευρά του Χάρη Δούκα καταλήγει τονίζοντας πως «αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η ενότητα και η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στους πολίτες να παρακολουθήσουν μια ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με αυτό ως οδηγό» αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Γερουλάνος: Να μεταδοθεί το debate κι από ιδιωτικά κανάλια

Η πλευρά Παύλου Γερουλάνου ζήτησε αρχικά να υπάρχει γυναικεία εκπροσώπηση στην ομάδα των δημοσιογράφων. Στη συνέχεια ζήτησε επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα μετάδοσης του debate και από ιδιωτικά κανάλια, ακόμα και σε μεταγενέστερο χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι του ΠαΣοΚ δεσμευτήκαν να κάνουν την διερεύνηση για το συγκεκριμένα αίτημα.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το περιβάλλον Γερουλάνου «υπήρξε ανοιχτή διαφωνία στο θέμα με τις follow up τοποθετήσεις των υποψηφίων προς έναν άλλο υποψήφιο. Η πλευρά Ανδρουλάκη υποστήριξε να γίνεται η follow up ερώτηση μετά το τέλος όλου του κύκλου του συγκεκριμένου θέματος και με ένα δίλεπτο απευθείας αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο υποψηφίων. Αντέδρασαν όλοι οι υπόλοιποι με το επιχείρημα, ότι αν ολοκληρωθεί ο κύκλος των τοποθετήσεων στο συγκεκριμένο θέμα, τότε ο τηλεθεατής δεν θα θυμάται ποια ήταν η ακριβής διατύπωση για την οποία ζητείται follow up διευκρίνηση.

Οι πέντε (πλην Ανδρουλάκη) συμφώνησαν να υπάρχει η δυνατότητα follow up ερώτησης αμέσως μετά την τοποθέτηση του υποψήφιου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο κάτι τέτοιο και να έχει διάρκεια 30+ 30. Ή και συμβιβαστικά 30+30+30+30 (συνολικά 2 λεπτά). Με την πλευρά Ανδρουλάκη να αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα για το συγκεκριμένο ζήτημα»

Τη λήξη της συζήτησης για το debate διαδέχτηκε η συνεδρίαση της ΕΔΕΚΑΠ για διαδικαστικά θέματα. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση οι τόνοι ανέβηκαν όταν ξεκίνησε η συζήτηση σχετικά με τις περιοχές που θα τοποθετηθούν οι κάλπες. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονη διαφωνία σχετικά με την κάλπη στον Κένταυρο Ξάνθης η οποία όμως σταμάτησε εκεί. Η ΕΔΕΚΑΠ θα συνεχίσει τις συνεδριάσεις κανονικά όλο το επόμενο διάστημα .